Прокопьевский интернат в Кузбассе, где погибли постояльцы, закрыли на карантин

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Прием новых постояльцев в Прокопьевском психоневрологическом интернате временно приостановлен из-за введения карантина, сообщила министр труда и социальной политики Кузбасса Наталья Чайка на заседании общественного совета в пятницу.

"С 24 января в учреждении введен карантин, временный запрет на посещение проживающих", - сказала министр.

Она также сообщила, что в интернате была проведена дезинфекция. Кроме того, Роспотребнадзор ввел запрет на эксплуатацию одной из душевых учреждения.

По словам Чайки, Прокопьевский интернат рассчитан на 680 койко-мест и расположен по двум адресам. Один из корпусов находится в Новокузнецке на 165 мест, второй - в Прокопьевском муниципальном округе.

Как сообщалось, в январе в интернате в Прокопьевске произошло массовое заболевание постояльцев вирусной инфекцией. Позже выяснилось, что скончались девять человек.

Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами и работниками учреждения в интернате создались условия, способствовавшие возникновению и распространению вирусной инфекции. С 23 января признаки массового заболевания были выявлены у 46 проживающих, они были госпитализированы.

Прокуратура выявила в интернате "отдельные факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований". Губернатор Кузбасса Илья Середюк временно отстранил директора интерната.