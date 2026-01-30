Охране объектов ТЭК могут разрешить использовать боевое стрелковое оружие

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Законопроект № 1137011-8 об усилении защиты объектов критической инфраструктуры от террористов даст право специализированным частным охранным организациям получать в Росгвардии и использовать для защиты охраняемых объектов боевое стрелковое оружие, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

"Вместе с коллегами внес в Государственную Думу законопроект, направленный на повышение антитеррористической защищенности объектов критической инфраструктуры. Предлагается предоставить специализированным частным охранным организациям право получать в территориальных органах Росгвардии и использовать для защиты охраняемых объектов боевое стрелковое оружие", - написал депутат в мессенджере.

Он отметил, что "с начала специальной военной операции противник не прекращает диверсионно-террористические атаки на объекты топливно-энергетического комплекса и иные стратегически важные предприятия с применением БПЛА; только с начала 2024 года зафиксировано более 920 таких нападений на объекты ТЭК".

"Практика показывает, что против таких угроз одним из наиболее результативных средств является стрелковое автоматическое оружие. А охрану более 80% объектов ТЭК сегодня осуществляют именно частные охранные организации. Но по закону им разрешено использовать только служебное оружие (гладкоствольное длинноствольное и короткоствольное нарезное), и часто его просто недостаточно, чтобы быстро и эффективно отразить атаку БПЛА и иных (подводных, надводных, наземных) беспилотных средств", - указал глава комитета.

По его мнению, "возможность получения специализированными частными охранными организациями боевого стрелкового оружия во временное пользование на период проведения СВО позволит: существенно повысить антитеррористическую защищенность критически важных объектов и работающих там граждан; усилить охрану важных объектов и территорий; реагировать на угрозы безопасности быстрее и эффективнее".

"Контроль за законностью оборота оружия будет осуществлять Росгвардия", - сообщил Пискарев.