Вынесен приговор фигурантам дела о подготовке покушений на руководство Херсонской области

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал девятерых жителей Херсонской области виновными в подготовке покушений на руководителей военно-гражданской администрации региона, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Подсудимым "назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 20 лет колонии строгого режима", сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в зависимости от совершенных преступлений фигурантов признали виновными по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 361 (покушение на акт международного терроризма) УК РФ.

Восемь из осужденных - граждане Украины, еще один - гражданин РФ. Как установил суд, они участвовали в террористическом сообществе под руководством сотрудников СБУ и готовили покушения на руководство ВГА Херсонской области Виталия Булюка, Кирилла Стремоусова, Алексея Ковалева и Игоря Семенчева.

О задержании группы украинских диверсантов в Херсонской области, которые планировали теракты против представителей администрации региона, в ноябре 2022 года сообщали в Центре общественных связей ФСБ.



