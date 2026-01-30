Поиск

Минобороны сообщило о поражении за неделю более 800 беспилотников ВСУ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за неделю сбили 822 украинских беспилотника, более 40 снарядов HIMARS, четыре авиабомбы.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, 46 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200 и 822 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сообщили в Минобороны.

За неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России были уничтожены три боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США.

"Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - отметили в ведомстве.

HIMARS Минобороны Черноморский флот
