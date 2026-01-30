Верховный суд вернул жалобу Каменщика на решение передать "Домодедово" государству

Поиск

Фото: Getty Images

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ вернул кассационную жалобу экс-бенефициара "Домодедово" Дмитрия Каменщика на отказ нижестоящего суда отменить решение о передаче аэропорта государству, говорится на сайте судебной картотеки.

Жалоба была зарегистрирована 23 января, информация о ее возврате опубликована 29 января.

17 июня 2025 года Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил требования Генпрокуратуры о взыскании в доход государства группы компаний, управляющих "Домодедово". В иске утверждалось, что бенефициары аэропорта - Каменщик и Валерий Коган, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического предприятия и выводили его прибыль за границу. Попытки обжаловать решение в судах апелляционной и кассационной инстанции успехом не увенчались.

Как сообщалось, в четверг прошли приватизационные торги по продаже "Домодедово". Победителем стала структура аэропорта "Шереметьево" - ООО "Перспектива", предложившее за актив 66,13 млрд руб. Торги проходили в формате голландского аукциона - с понижением начальной цены (132,3 млрд руб.) до 50%, с шагом понижения - 10%. К аукциону также была допущена структура аэропорта "Внуково", однако та решила не вступать в торги на повышение, не пожелав платить больше 66 млрд руб.

