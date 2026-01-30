У постояльцев Прокопьевского интерната нашли стрептококк и гемофильную палочку

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - У 28 постояльцев Прокопьевского психоневрологического интерната анализы дали положительные результаты на стрептококк и гемофильную палочку", сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов на заседании общественного совета.

По его словам, в медучреждениях Прокопьевска и Новокузнецка находится 51 постоялец интерната.

На том же заседании министр труда и социальной политики Кузбасса Наталья Чайка сообщила , что всего на текущий момент в интернате находится около 448 человек. Она добавила, что постояльцы интерната, не имевшие противопоказаний, были привиты от гриппа в ноябре.

В январе в интернате распространилась вирусная инфекция, умерли девять человек. Начались проверки. Прокуратура выявила в интернате "отдельные факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований".

Губернатор Кузбасса Илья Середюк временно отстранил директора интерната. Интернат прекратил прием новых пациентов из-за введения карантина.