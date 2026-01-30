Поиск

В РФ заявили о контроле над двумя поселками в Запорожской области и одним в ДНР

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российские войска за сутки установили контроль над поселками Терноватое и Речное в Запорожской области и поселком Бересток в ДНР, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и в течение суток освободили населенный пункт Терноватое Запорожской области", - говорится в сообщении министерства.

За сутки подразделениями группировки "Днепр" взято под контроль село Речное в Запорожской области, сообщили в военном ведомстве.

"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск в течение суток освобожден населенный пункт Бересток Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении Минобороны.

Согласно недельной сводке министерства, группировка "Восток" нанесла поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии. Всего в зоне ответственности "Востока" за неделю украинские силы потерял более 2 тыс. 315 военнослужащих, два танка, 22 боевые бронированные машины, 104 автомобиля и восемь артиллерийских орудий.

Группировка "Днепр", по информации ведомства, за неделю взяла под контроль село Новояковлевка Запорожской области и нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ. Потери украинских войск в течение недели в зоне действий группировки составили до 315 военнослужащих, 54 автомобиля, три артиллерийских орудия, 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, четыре склада материальных средств.

По данным Минобороны, "Южной" группировкой в течение недели нанесены удары по формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки армия Украины потеряла более 1 тыс. военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 98 автомобилей, 25 артиллерийских орудий, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 22 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Купянск-Узловой Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух аэромобильных, десантно-штурмовой, трех штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и трех бригад Нацгвардии", - сообщили в министерстве обороны.

По информации военных, потери украинских сил на данном направлении составили свыше 1,3 тыс. военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 132 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии, 29 складов боеприпасов.

"В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" освобождены населенные пункты Старица Харьковской области и Белая Береза Сумской области. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны, бригады Нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины", - сказали в ведомстве.

Всего за неделю в зоне ответственности группировки украинская армия потеряла более 950 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 74 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 11 складов боеприпасов и материальных средств, сообщили военные.


Хроника 24 февраля 2022 года – 30 января 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР Запорожская область
