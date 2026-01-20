Лавров заявил, что РФ не имеет никакого отношения к планам захватить Гренландию

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Москве наблюдают за развитием ситуации вокруг Гренландии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не имеем отношения к этому вопросу. Мы наблюдаем безусловно, это серьезная геополитическая ситуация", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Он добавил, что российская сторона "будет делать выводы по итогам развязки этой проблемы".

"Мы не имеем никакого отношения к планам захватить Гренландию, - я не сомневаюсь нисколько, что в Вашингтоне прекрасно знают об отсутствии таких планов и у России, и у КНР. Это не наш вопрос", - отметил министр.