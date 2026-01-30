Российский президент проведет в пятницу заседание комиссии по ВТС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что заседание комиссии глава государства проведет в начале второй половины дня.

"Сегодня в начале второй половины дня он проведет заседание комиссии по ВТС. Как правило, президент выступает с открытым вступительным словом, и само заседание комиссии по понятным причинам проходит в закрытом режиме", - сказал Песков.

Кроме того, в графике президента в пятницу запланировано несколько рабочих встреч. "И вечером также он проведет еженедельное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Оно пройдет в режиме видеоконференции", - сказал пресс-секретарь президента.