Лавров 5 февраля выступит на презентации потенциала Пермского края

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров на следующей неделе выступит на презентации инвестиционного, экономического и туристического потенциала Пермского края в культурном центре ГлавУпДК при МИД РФ, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"5 февраля в культурном центре ГлавУпДК (Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса - ИФ) при министерстве иностранных дел России состоится презентация инвестиционного, экономического и туристического потенциала Пермского края", - сказала она на брифинге в пятницу.

Захарова добавила, что "на мероприятие приглашены главы дипломатических миссий, представители российских и зарубежных средств массовой информации".

"Запланировано выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а также губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича Махонина", - отметила представитель МИД РФ.

Захарова уточнила, что информация о графике будет корректироваться.

