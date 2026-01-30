Путин подписал закон о соглашении с Белоруссией о защите граждан от иностранного преследования

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Белоруссией о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами, международными органами юстиции.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение было подписано в Москве 13 марта 2025 года.

Предусматривается, что соглашение применяется в отношении защищаемых лиц в связи с необоснованным уголовным преследованием третьими сторонами, а также в целях обеспечения прав и свобод защищаемых лиц, говорится в пояснительной записке.

Стороны в соответствии с положениями соглашения осуществляют взаимодействие по вопросам защиты таких лиц. Стороны признают персональный иммунитет за высшими и иными должностными лицами сторон. Стороны гарантируют для защищаемых лиц соблюдение функционального иммунитета в связи с запросами третьих сторон. Соглашение не затрагивает государственные иммунитеты, которыми пользуется каждая из сторон в отношении себя и своей собственности.

Предусматривается, в частности, что сторона отказывает в исполнении запроса третьей стороны в отношении защищаемого лица другой стороны, пользующегося иммунитетом, если в отношении такого лица другая сторона не отказалась от иммунитета.

Сторона отказывает в исполнении запроса третьей стороны в отношении защищаемого лица, в частности, если существуют основания полагать, что данное лицо в результате исполнения запроса может быть подвергнуто пыткам или иным видам жестокого, бесчеловечного либо унижающего достоинство обращения, говорится в документе.

Каждая из сторон в случае получения информации о возникновении на своей территории угрозы незаконного ограничения свободы защищаемых лиц третьими сторонами или лицами, оказывающими третьим сторонам содействие, незамедлительно информирует об этом другую сторону, принимает необходимые меры для противодействия этим угрозам.

Согласно документу, защищаемые лица одной из сторон, находящиеся на территории другой стороны, в частности, не могут без соблюдения правил и процедур, предусмотренных соглашением, быть выданы или иным способом переданы международному суду или трибуналу; выданы или иным способом переданы иной третьей стороне для передачи международному суду или трибуналу.