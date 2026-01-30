В Дагестане предотвратили ввоз в республику марихуаны под видом импортного укропа

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Сотрудники Россельхознадзора по Дагестану пресекли провоз 129 кг наркотического вещества, схожего с марихуаной, спрятанного в коробках с импортным укропом, сообщило федеральное ведомство.

"Специалистами управления Россельхознадзора по Республике Дагестан в ходе карантинного фитосанитарного контроля на СВХ "Виадук" предотвращен ввоз 129 кг наркотического средства. В ходе досмотра партии импортного укропа, ввезенного автотранспортом, обнаружены пакеты с растительным веществом, имеющим сходство с марихуаной", - говорится в сообщении.

Пакеты с наркотическим веществом были спрятаны на дне коробок с укропом.

Сотрудники регионального УФСБ провели досмотр всей партии продукции, поступившей из-за рубежа.

"Выявленные пакеты с растительным веществом опечатаны и изъяты правоохранительными органами. Пробы направлены на экспертизу", - заключили в пресс-службе.