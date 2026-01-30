Школьники в Казани в субботу будут учиться на удаленке из-за снегопада

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Казани школы в субботу 31 января будут проводить занятия дистанционно или в элепктроном формате, сообщила мэрия города.

В зданиях школ будут работать дежурные классы. Движение школьных маршрутов приостановлено.

В Казани ввели план "Буран" после того, как в городе за сутки выпала треть месячной нормы осадков. Горожан призвали отказаться от поездок на личном транспорте, чтобы не мешать уборке снега.

В парках города отменили мероприятия, каток в парке "Черное озеро" закрыт.