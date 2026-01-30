Иноагентом признан Александр Гольдфарб

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Минюст внес в перечень иностранных агентов общественного деятеля Александра Гольдфарба и поэта и журналиста Яна Шенкмана.

Кроме того иноагентами признаны проект "Дозор в Волгограде", медиапроект "Новая вкладка", интернет-проект "Швейцария для всех", а также проект "MISRA"/"МИСРА ТВ".

Гольдфарбу и Шенкману Минюст вменяет создание и распространение контента иноагентов, распространение контента нежелательных организаций. Кроме того, Гольдфарб распространял фейки о решениях и политике российских властей, выступал против СВО и "Отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией". Шенкман, по данным Минюста, взаимодействует с иностранными агентами.

Из реестра исключена региональная общественная организация помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации, "Информационно-методический центр Анна" в связи с ее ликвидацией.