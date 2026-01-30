Поиск

МИД РФ усмотрел популизм в словах главы Минфина Японии о санкциях против РФ как приоритетной задаче

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В МИД России констатировали недружественную позицию руководства Японии в отношении России, что еще раз доказывают высказывания министра финансов этой страны Сацуки Катаямы, назвавшего первоочередной задачей внешней политики нынешней японской администрации "поддержку Украины и санкции против России".

"Эти высказывания лишний раз доказывают откровенно недружественную сущность нынешней линии Японии в отношении нашего государства", - отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответе на вопрос СМИ в связи с данными высказываниями министра, содержащиеся в статье для японских СМИ. Ответ опубликован в пятницу на сайте российского МИД.

"Учитывая развитие внутриполитической ситуации в этой стране, где недавно стартовала парламентская предвыборная кампания, эксплуатация упомянутой темы, по всем признакам, носит популистский характер. Это безусловно не добавляет конструктива в и без того сложное положение дел в двусторонних связях. Скорее, напротив", - подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

"Будем иметь это в виду при формировании наших подходов на японском направлении", - добавила Захарова.

МИД РФ Япония
