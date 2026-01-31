Поиск

На востоке ЦФО прогнозируется избыток осадков, в том числе в Московском регионе

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Выпадение осадков больше нормы в феврале ожидается в восточной части Центрального федерального округа, в том числе и в Московской области, во всех регионах Поволжья, а также в регионах юга европейской части России и в ряде регионов Дальнего Востока, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На востоке Центрального федерального округа - это и Владимирская, и Московская, и Костромская, Ярославская области - и практически во всём Приволжском федеральном округе, начиная от Кировской области, заканчивая Оренбургской, - везде прогнозируется избыток осадков", - сказал Вильфанд.

Также избыток осадков в феврале ожидается в Краснодарском крае, Адыгее и в Северо-Кавказских республиках.

Дефицит осадков прогнозируется в Мурманской и Архангельской областях, в Карелии и на западе Ненецкого автономного округа. На остальной территории европейской части России прогнозируется выпадение осадков около нормы.

На азиатской территории страны, на Таймыре и в Якутии, прогнозируется дефицит осадков, а в Хабаровском крае, в Магаданской области, на Сахалине и в северной половине Камчатского края - избыток осадков.

