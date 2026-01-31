Поиск

Что случилось этой ночью: суббота, 31 января

Аномально холодная погода в России, голосование за финансирование правительства в США, победы российских боксеров на турнире "IBA.PRO 14" в Москве

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В европейской части России прогнозируется аномально холодная погода. Аномальные морозы с температурой на 7-17 градусов ниже нормы сохранятся в регионах на следующей неделе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Также сильные морозы ожидаются в Москве.

- В Минюсте США прокомментировали исчезновение файла о Трампе из досье Эпштейна. В ведомстве заявили, что документ был недоступен из-за перегрузки, на данный момент доступ восстановлен.

- Сенат США проголосовал за финансирование большей части правительства до конца сентября. Законопроект был принят 71 голосом, против выступили 29 законодателей. Документ предусматривает финансирование большей части правительства до конца сентября, за исключением министерства внутренней безопасности (DHS).

- В Мурманске и Североморске вновь частично отсутствует электроснабжение. Специалисты ПАО "Россети Северо-Запад" проводят необходимые работы.

- Россиянин Эдмонд Худоян одержал победу над филиппинцем Джеплексом Куиранте на турнире "IBA.PRO 14" в Москве. Также российский боксер Халидов завоевал титул IBA.PRO Intercontinental, одержав победу над кубинцем Хосе Лардуэта.

- Глава Минобороны Саудовской Аравии призвал Трампа к действиям против Ирана. Халид бен Салман заявил, что, по его мнению, Трампу придется предпринять военные действия в отношении Ирана после того, как он угрожал этим в течение нескольких недель.

