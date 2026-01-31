Похолодание прогнозируется в феврале в северной части европейской территории России

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Среднемесячная температура в регионах северной половины европейской части России, включая Москву, на востоке Ямало-Ненецкого и в Ханты-Мансийском автономных округах, а также в центральных районах Красноярского края в феврале прогнозируется ниже нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В феврале на европейской территории России среднемесячная температура в северной половине ожидается ниже нормы. Это касается всего Северо-Западного федерального округа и севера Центрального федерального округа, включая Москву, где тоже температура ниже нормы", - сказал Вильфанд.

В Южном федеральном округе среднемесячная температура в феврале ожидается выше нормы. На остальной территории европейской части страны прогнозируется температура около нормы.

На территории азиатской части среднемесячная температура прогнозируется преимущественно около средних многолетних значений.

При этом, на востоке Ямало-Ненецкого автономного округа и в Ханты-Мансийском автономном округе, а также в центральных районах Красноярского края прогнозируется температура ниже нормы. На востоке Якутии, в Магаданской области, на севере Хабаровского края прогнозируется тёплая погода по отношению к норме.