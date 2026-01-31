24 дрона сбиты над Курской, Белгородской, Брянской и Липецкой областями

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО с 8:00 до 17:00 мск субботы уничтожили 24 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает министерство обороны РФ.

По его данным, по девять БПЛА сбиты над территориями Курской и Белгородской областей, пять - над Брянской областью, один БПЛА - над Липецкой областью.

Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на субботу военные перехватили и уничтожили 26 украинских дронов над четырьмя регионами РФ. Беспилотники были уничтожены над Брянской, Смоленской, Белгородской областями, а также над Крымом.

Между тем, в субботу в ведомстве заявили, что ВС России в зоне СВО взяли под контроль населенные пункты Торецкое в ДНР и Петровка в Запорожской области. Как отметили в министерстве, подразделения группировки "Восток", взяв под контроль Петровку в Запорожье, расширяют зону контроля на линии боевого соприкосновения с противником. Также российские военные сообщили, что в течение суток нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемой для нужд ВСУ.