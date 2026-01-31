Причиной сбоя электроснабжения в Мурманске стал поврежденный защитный трос

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Специалисты установили причину нарушения электроснабжения в Мурманске и ЗАТО Североморск, которое возникло в субботу утром - на линии выявлено повреждение защитного троса, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"По информации энергетиков, на линии выявлено повреждение защитного троса. Технологическую неисправность уже устраняет аварийная бригада", - сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Он отметил, что все объекты водоснабжения и котельные Мурманска подключены и "удалось не допустить разморозки домов".

Ранее на базе учреждений образования, культуры и спорта Мурманска и Североморска возобновили свою работу пункты поддержки, где можно зарядить телефон, разогреть еду и воду, а также получить горячее питание.

Как сообщалось, в субботу утром произошло отключение линии электропередачи, обеспечивающей часть Мурманска и Североморска. По информации пресс-службы ПАО "Россети Северо-Запад", электроснабжение в Мурманске и Североморске частично восстановлено, котельные переведены на резервные схемы.

23 января под Мурманском произошло обрушение пяти опор ЛЭП. Это привело к перебоям электроснабжения в Мурманске и Североморске.

Причиной технологических нарушений в ПАО "Россети" называли снегопад, шквалистый ветер и гололедно-изморозевые отложения на проводах и опорах ЛЭП.

С 25 по 27 января в Мурманской области действовал режим ЧС.

Электроснабжение обоих городов удалось возобновить в течение дня 27 января с помощью временных опор на линии электропередачи.

В период перебоев в обоих городах работали пункты оказания помощи населению.