Режим ЧС отменили в Мурманской области после восстановления электроснабжения

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации, который был введен в Мурманской области 25 января в связи с обрушением пяти опор ЛЭП и перебоями в электроснабжении Мурманска и Североморска, снят, сообщил губернатор Андрей Чибис по итогам заседания оперативного штаба.

"Режим чрезвычайной ситуации снят, продолжаем работу в режиме повышенной готовности до полного окончания работ по установке и введению в строй постоянных опор", - сообщил глава Мурманской области.

Он напомнил, что электроснабжение в Мурманске и Североморске восстановлено, и сейчас "осталась точечная донастройка".

По словам Чибиса, сейчас специалисты продолжают работы по установке основных опор: четыре уже доставлены вертолетом и вездеходом, еще одну привезут в среду.

Как сообщалось, во вторник днем с помощью временных опор на линии электропередачи было восстановлено снабжение двух городов Мурманской области.

23 января в 7 км от Мурманска произошло обрушение пяти опор ЛЭП. Это привело в Мурманске и соседнем Североморске, главной базе Северного флота, к перебоям в электроснабжении и, впоследствии, - к нарушениям теплоснабжения и водоснабжения, уже устраненным.

В обоих городах организованы пункты оказания помощи населению.