Арестован житель Дагестана, подозреваемый в жестоком убийстве пропавшей женщины

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Дербентский городской суд заключил под стражу жителя Дагестана, подозреваемого в жестоком убийстве жительницы села Джалган Дербентского района республики, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в субботу.

"Рассмотрев материал, городской суд согласился с доводами следствия и постановил заключить подозреваемого под стражу сроком на 1 месяц 28 суток - по 27 марта 2026 года. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 36-летняя женщина пропала без вести 23 января в Дербентском районе и обстоятельства исчезновения указывали на возможное совершение в отношении нее преступных действий.

"В ходе расследования было установлено лицо, которое может быть причастно к ее исчезновению. Им стал ранее знакомый пропавшей мужчина 1997 года рождения, который был задержан и в ходе допроса дал признательные показания", - заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 29 января в селе Джалган Дербентского района был задержан 28-летний житель Дербента Ражидин Яралиев, подозреваемый в жестокой расправе над 36-летней Мальвиной Магомедовой. В МВД по республике сообщили, что расчлененные и обгоревшие останки женщины были обнаружены сотрудниками полиции на окраине села Чухверкент Сулейман-Стальского района.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).