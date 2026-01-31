Поиск

Арестован житель Дагестана, подозреваемый в жестоком убийстве пропавшей женщины

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Дербентский городской суд заключил под стражу жителя Дагестана, подозреваемого в жестоком убийстве жительницы села Джалган Дербентского района республики, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в субботу.

"Рассмотрев материал, городской суд согласился с доводами следствия и постановил заключить подозреваемого под стражу сроком на 1 месяц 28 суток - по 27 марта 2026 года. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 36-летняя женщина пропала без вести 23 января в Дербентском районе и обстоятельства исчезновения указывали на возможное совершение в отношении нее преступных действий.

"В ходе расследования было установлено лицо, которое может быть причастно к ее исчезновению. Им стал ранее знакомый пропавшей мужчина 1997 года рождения, который был задержан и в ходе допроса дал признательные показания", - заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 29 января в селе Джалган Дербентского района был задержан 28-летний житель Дербента Ражидин Яралиев, подозреваемый в жестокой расправе над 36-летней Мальвиной Магомедовой. В МВД по республике сообщили, что расчлененные и обгоревшие останки женщины были обнаружены сотрудниками полиции на окраине села Чухверкент Сулейман-Стальского района.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Дагестан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Роскосмос" сообщил о готовности космонавта Федяева к полету на МКС

Правительство РФ снимает запрет на экспорт бензина для нефтяников

Ростехнадзор не выявил недостатков, влияющих на эксплуатацию энергоблока №1 ЗАЭС

 Ростехнадзор не выявил недостатков, влияющих на эксплуатацию энергоблока №1 ЗАЭС

Военные РФ нанесли удары по транспортной инфраструктуре Украины, используемой для нужд ВСУ

Пункты помощи населению снова открыли в Мурманске и Североморске из-за блэкаута

 Пункты помощи населению снова открыли в Мурманске и Североморске из-за блэкаута

Россия осудила нелегитимные запретительные шаги США в отношении Кубы

 Россия осудила нелегитимные запретительные шаги США в отношении Кубы

В европейской части России прогнозируется аномально холодная погода

 В европейской части России прогнозируется аномально холодная погода

В Москве на следующей неделе ожидаются сильные морозы

Что произошло за день: пятница, 30 января

ФАС отозвала законопроект о пересмотре уже выданных предписаний с ценовыми индикаторами
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8281 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });