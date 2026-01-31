Автомобиль влетел в дом в Поморье, три человека погибли

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Архангельской области и НАО контролирует расследование уголовного дела по факту ДТП в Красноборском районе, унесшего жизни трех человек, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Авария произошла в ночь на субботу в селе Черевково. "Установлено, что водитель автомобиля Great Wall двигался по улице Подгорная в направлении улицы Фестивальной. Мужчина не справился с управлением, машину вынесло на обочину и она протаранила забор, врезавшись в дом", - говорится в сообщении.

В результате три человека, в том числе подросток, погибли, еще двое доставлены в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц).