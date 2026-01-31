Переговоры Дмитриева с делегацией США планируются в восемь утра по американскому времени

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, прибывший в Майями, отправился на переговоры с американской делегацией.

Как сообщил корреспондент "Интерфакса", начало переговоров запланировано на восемь утра по американскому времени (16:00 по Москве).

Ранее Дмитриев сообщил, что прибыл в Майями. Об этом он написал в своих соцсетях. "Снова в Майями", - написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Несколько минут назад Дмитриев покинул свой отель и отправился на переговоры.

Трехсторонние переговоры РФ-США-Украина в Абу-Даби состоялись 23-24 января. Следующий раунд переговоров пройдет в Абу-Даби 1 февраля.



