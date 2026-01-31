Ростехнадзор не выявил недостатков, влияющих на эксплуатацию энергоблока №1 ЗАЭС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Ростехнадзор проверил ключевое оборудование энергоблока №1 Запорожской АЭС, нарушений не выявлено, сообщили представители станции в субботу.

"В ходе планового контроля, который периодически проводит на Запорожской атомной электростанции Ростехнадзор, было проинспектировано ключевое оборудование энергоблока №1 (...) Недостатков, влияющих на безопасную эксплуатацию энергоблока, не выявлено. Оборудование функционирует в соответствии с установленными требованиями", - говорится в сообщении в телеграм-канале ЗАЭС.

Уточняется, что специалисты проверили парогенераторы, компенсатор давления и рекомбинаторы водорода. В проверке участвовали эксперты МАГАТЭ.

"Проведенная инспекция подтверждает, что эксплуатация энергоблока №1 Запорожской АЭС ведется в строгом соответствии с нормами безопасности при постоянном контроле как национальных, так и международных надзорных органов", - добавили на ЗАЭС.

Как сообщалось, на ЗАЭС 29 января стартовала ремонтная кампания, включающая обслуживание и капремонт ключевого оборудования.