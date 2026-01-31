Ростехнадзор не выявил недостатков, влияющих на эксплуатацию энергоблока №1 ЗАЭС
Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Ростехнадзор проверил ключевое оборудование энергоблока №1 Запорожской АЭС, нарушений не выявлено, сообщили представители станции в субботу.
"В ходе планового контроля, который периодически проводит на Запорожской атомной электростанции Ростехнадзор, было проинспектировано ключевое оборудование энергоблока №1 (...) Недостатков, влияющих на безопасную эксплуатацию энергоблока, не выявлено. Оборудование функционирует в соответствии с установленными требованиями", - говорится в сообщении в телеграм-канале ЗАЭС.
Уточняется, что специалисты проверили парогенераторы, компенсатор давления и рекомбинаторы водорода. В проверке участвовали эксперты МАГАТЭ.
"Проведенная инспекция подтверждает, что эксплуатация энергоблока №1 Запорожской АЭС ведется в строгом соответствии с нормами безопасности при постоянном контроле как национальных, так и международных надзорных органов", - добавили на ЗАЭС.
Как сообщалось, на ЗАЭС 29 января стартовала ремонтная кампания, включающая обслуживание и капремонт ключевого оборудования.
ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.
Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").