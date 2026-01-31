Энергоснабжение Североморска и Мурманска восстановлено

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Энергетики полностью возобновили подачу напряжения обесточенным в субботу утром потребителям в Мурманске и ЗАТО Североморск, сообщила пресс-служба ПАО "Россети".

"Из-за сильного ветра и обледенения при температурах ниже минус 31 градуса был поврежден грозотрос на линии электропередачи. Конструкции опор ЛЭП не пострадали", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что энергетики "оперативно обнаружили и устранили причину технологического нарушения".

По данным компании, отключение затронуло менее 20% населения обоих городов.

"В настоящее время подана мощность в полном объеме. Смежные компании региона, которые обеспечивают функционирование распределительных сетей, ведут работу по подключению всех потребителей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в субботу утром произошло отключение линии электропередачи, обеспечивающей часть Мурманска и Североморска.

23 января под Мурманском произошло обрушение пяти опор ЛЭП. Это привело к перебоям электроснабжения в Мурманске и Североморске.

Причиной технологических нарушений в ПАО "Россети" называли снегопад, шквалистый ветер и гололедно-изморозевые отложения на проводах и опорах ЛЭП.

С 25 по 27 января в Мурманской области действовал режим ЧС.

Электроснабжение обоих городов удалось возобновить в течение дня 27 января с помощью временных опор на линии электропередачи.

В период перебоев в обоих городах работали пункты оказания помощи населению.