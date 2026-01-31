"Роскосмос" сообщил о готовности космонавта Федяева к полету на МКС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Специальная комиссия подтвердила готовность космонавта Андрея Федяева к выполнению космического полета в составе экипажа Crew-12 на американском корабле Crew Dragon, сообщил в субботу "Роскосмос".

"Экспедиция космонавта пройдет в рамках соглашения о перекрестных полетах, подписанного Госкорпорацией "Роскосмос" и NASA", - сказано в сообщении госкорпорации.

По ее данным, сейчас Федяев находится в США.

Ранее сообщалось, что NASA собирается отправить миссию Crew-12 на корабле Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции 11 февраля.

В состав миссии входят российский космонавт Андрей Федяев, американские астронавты Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

С досрочным отбытием 15 января миссии Crew-11 из-за состояния здоровья одного из ее членов на борту МКС остается только один астронавт NASA Кристофер Уильямс, космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев. Они прибыли на борт орбитальной лаборатории 27 ноября 2025 года на российском пилотируемом корабле "Союз МС-28".