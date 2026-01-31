Два человека погибли при столкновении автобуса и легковушки в Рязанской области

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Два человека погибли и четверо, в том числе ребенок, пострадали при столкновении в субботу пассажирского автобуса "ПАЗ" и легкового автомобиля "Вольво", сообщила Госавтоинспекция Рязанской области в своем телеграмм-канале.

Авария произошла на 5-м километре автодороги "Шереметьево-Вышгород" в Рязанском районе.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля и женщина-пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. Несовершеннолетний пассажир "Вольво" с травмами доставлен в медицинское учреждение. Также три пассажира автобуса обращались за медицинской помощью", - отмечает Госавтоинспекция.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По поручению прокурора области Дмитрия Коданева прокуратура организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. На место происшествия выезжал прокурор Рязанского района Александр Аллахвердов.