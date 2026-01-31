Минобороны РФ сообщило о поражении вечером в субботу более 40 украинских беспилотников

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что с 17:00 до 20:00 по Москву субботы дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Как сообщили в Минобороны РФ, 13 беспилотников были поражены над территорией Брянской области, девять БПЛА - Курской области, семь БПЛА - Белгородской области, пять БПЛА - Калужской области, четыре БПЛА - Орловской области, два БПЛА - Липецкой области и один БПЛА - Воронежской области.