Троллейбусы Мурманска возвращаются к полноценным маршрутам после блэкаута

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Троллейбусы Мурманска возвращаются к полноценным маршрутам после нарушения электроснабжения, которое произошло в субботу в Мурманске, сообщил Минтранс Мурманской области.

В течение дня электротранспорт вынужденно изменил маршрут и не перемещался по части Октябрьского и Ленинского округов, которые попали в зону отключений.

Кроме того, в Мурманске восстанавливают работу наружного освещения, иллюминации и настраивать работу светофоров, сообщил глава города Иван Лебедев.

"Завтра в дневное время в городе будут включены уличные фонари, это необходимо для проверки работы сети наружного освещения. Прошу мурманчан отнестись к этому с пониманием", - отметил глава Мурманска.

Он подчеркнул, что по состоянию на 20:00 по Москве в Мурманске все светофоры работают в штатном режиме.

В соседнем ЗАТО Североморск, в котором также было нарушено электроснабжение, тоже восстанавливают уличное освещение, сообщил, в свою очередь, глава местной администрации Владимир Евменьков.

Как сообщалось, в субботу утром произошло отключение линии электропередачи, обеспечивающей часть Мурманска и Североморска.

Днем энергоснабжение восстановили. Как установили специалисты, причиной нарушения стало повреждение грозотроса на линии электропередачи, сообщила пресс-служба ПАО "Россети".

По информации пресс-службы ПАО "Россети Северо-Запад", электроснабжение в Мурманске и Североморске частично восстановлено, котельные переведены на резервные схемы.

23 января под Мурманском произошло обрушение пяти опор ЛЭП. Это привело к перебоям электроснабжения в Мурманске и Североморске.

Причиной технологических нарушений в ПАО "Россети" называли снегопад, шквалистый ветер и гололедно-изморозевые отложения на проводах и опорах ЛЭП.

С 25 по 27 января в Мурманской области действовал режим ЧС.