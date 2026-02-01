Поиск

"Россети" усилили схему электроснабжения Мурманска

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Энергетики усилили схему электроснабжения Мурманска, в котором происходили перебои питания с 23 по 27 января и 31 января, сообщает пресс-служба ПАО "Россети Северо-Запад".

"Включили еще одну ЛЭП для восстановления штатной схемы электроснабжения Мурманска", - говорится в сообщении.

Специалисты продолжают ремонтные работы. "Продолжаем работы еще на двух ЛЭП. После их включения сможем полностью восстановить штатную схему электроснабжения Мурманска", - отмечают в пресс-службе.

При этом сильный ветер пока что мешает энергетикам установить уже собранные две опоры.

Как сообщалось, в субботу утром произошло отключение линии электропередачи, обеспечивающей часть Мурманска и Североморска. Днем энергоснабжение восстановили. По данным пресс-службы ПАО "Россети", причиной нарушения стало повреждение грозотроса.

23 января под Мурманском произошло обрушение пяти опор ЛЭП. Это привело к перебоям электроснабжения в Мурманске и Североморске.

Причиной технологических нарушений в ПАО "Россети" называли снегопад, шквалистый ветер и гололедно-изморозевые отложения на проводах и опорах ЛЭП.

С 25 по 27 января в Мурманской области действовал режим ЧС.

Электроснабжение обоих городов удалось возобновить 27 января с помощью временных опор линии электропередачи.

В период перебоев в обоих городах работали пункты оказания помощи населению.

Мурманск Россети
