Жилые дома и автомобили повреждены после атаки БПЛА под Орлом

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Глава Орловского округа Орловской области Александр Черных сообщил об ущербе, нанесенном атакой украинских беспилотников.

"Сегодня в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на наш регион и в ходе работы сил противовоздушной обороны имеются повреждения остекления жилых домов и транспортных средств", - написал глава округа в своем телеграм-канале в субботу.

Он добавил, что жители поселка Зареченский утром в воскресенье смогут обратиться в комиссию по осмотру повреждений и составлению соответствующих актов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что над Орловской областью с 17:00 до 20:00 было уничтожено четыре беспилотника.