Новосибирский губернатор назвал меры по ликвидации заболеваний скота "абсолютно необходимыми"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Ликвидация очагов заболеваний домашних животных в Новосибирской области проходит в соответствии с законодательством, заявил губернатор Андрей Травников на сессии Законодательного собрания региона в четверг.

"На территории Новосибирской области проводятся строгие, но абсолютно необходимые ветеринарные меры для предотвращения заболевания и нанесения большого экономического ущерба отрасли животноводства нашего региона", - сказал Травников.

"Я вас заверяю, что все мероприятия реализуются в соответствии с ветеринарными правилами РФ и другими нормативными актами, а также в соответствии с дополнительными мерами социальной поддержки граждан, которые оказались в такой сложной ситуации", - добавил глава региона.

На сессии представитель партии "Родина" депутат Виктор Илюхин заявил о нарушении прав жителей при изъятии скота, в результате которых те не могут получить компенсацию.

"Происходит незаконное изъятие и уничтожение скота как в фермерских хозяйствах, так и в частных подворьях", - сказал Илюхин.

Депутаты приняли решение создать рабочую группу, чтобы доработать соответствующее региональное законодательство.

Как сообщалось, в регионе в дополнение к существующим компенсационным выплатам за изъятых животных (более 70 тыс. рублей за взрослую корову весом 400 кг), утверждено решение о предоставлении социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за частичной утраты дохода вследствие изъятия животных в ходе противоэпизоотических мероприятий.

Социальная помощь будет предоставляться ежемесячно в течение девяти месяцев в размере среднедушевого прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области, собственнику изъятых животных и членам его семьи, проживающим по адресу изъятия животных, на момент их изъятия. К членам семьи относятся супруги, их родители, дети до 18 лет и до 23 лет, при условии их обучения в очной форме.

Также утвержден порядок возмещения части стоимости молодняка крупного рогатого скота, приобретенного личными подсобными хозяйствами: субсидии будут предоставлены гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территориях Новосибирской области, находящихся в зонах противоэпизоотических мероприятий.

Как сообщалось, из-за заболевания домашнего скота в Новосибирской области введен режим ЧС. Пастереллез выявлен в шести населенных пунктах пяти районов области. Кроме того, зафиксировано более 40 очагов бешенства.

Накануне глава Россельхознадзора Сергей Данкверт назвал ситуацию с заболеванием пастереллезом в Новосибирской области контролируемой, отметив при этом недостаточность своевременной и полной работы региональных властей по сложившейся ситуации.