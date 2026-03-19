Песков заявил, что работа трехсторонней группы России, США и Украины на паузе

Москва продолжит контактировать с Киевом по вопросам обмена пленными

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в переговорном процессе Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона возникла пауза.

В РоссииВ МИД РФ заявили, что позиция Москвы по украинскому регулированию не измениласьВ МИД РФ заявили, что позиция Москвы по украинскому регулированию не измениласьЧитать подробнее

"Трехсторонняя группа - на паузе", - сообщил Песков газете "Известия".

Но работа в рамках двусторонней российско-американской рабочей группы, посвященной экономическим аспектам, продолжается, отметил он.

При этом, по словам Пескова, Россия продолжит контактировать с Украиной по вопросам обмена пленными и телами погибших военнослужащих.

"Работа по этому направлению будет обязательно продолжена", - заявил он изданию.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 марта 2026 года Военная операция на Украине
Россия Дмитрий Песков США Украина переговоры
Новосибирский губернатор назвал меры по ликвидации заболеваний скота "абсолютно необходимыми"

В результате атаки БПЛА на Севастополь есть погибший, двое ранены

Обломки БПЛА упали во дворе в Краснодаре, пострадавших нет

В МИД РФ заявили, что позиция Москвы по украинскому регулированию не изменилась

 В МИД РФ заявили, что позиция Москвы по украинскому регулированию не изменилась

Над Севастополем уничтожены 14 беспилотников

Три воздушные цели сбиты над морем в Севастополе

Россия реализует программу по созданию подлодок пятого поколения

 Россия реализует программу по созданию подлодок пятого поколения

Законопроект о регулировании ИИ в РФ вынесен на общественное обсуждение

Что произошло за день: cреда, 18 марта
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8724 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 867 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });