Песков заявил, что работа трехсторонней группы России, США и Украины на паузе
Москва продолжит контактировать с Киевом по вопросам обмена пленными
Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в переговорном процессе Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона возникла пауза.
В РоссииВ МИД РФ заявили, что позиция Москвы по украинскому регулированию не измениласьЧитать подробнее
"Трехсторонняя группа - на паузе", - сообщил Песков газете "Известия".
Но работа в рамках двусторонней российско-американской рабочей группы, посвященной экономическим аспектам, продолжается, отметил он.
При этом, по словам Пескова, Россия продолжит контактировать с Украиной по вопросам обмена пленными и телами погибших военнослужащих.
"Работа по этому направлению будет обязательно продолжена", - заявил он изданию.