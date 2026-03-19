Песков заявил, что работа трехсторонней группы России, США и Украины на паузе

Москва продолжит контактировать с Киевом по вопросам обмена пленными

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в переговорном процессе Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона возникла пауза.

"Трехсторонняя группа - на паузе", - сообщил Песков газете "Известия".

Но работа в рамках двусторонней российско-американской рабочей группы, посвященной экономическим аспектам, продолжается, отметил он.

При этом, по словам Пескова, Россия продолжит контактировать с Украиной по вопросам обмена пленными и телами погибших военнослужащих.

"Работа по этому направлению будет обязательно продолжена", - заявил он изданию.