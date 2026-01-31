Суд по заявлению "Газпром Интернэшнл" подтвердил неприменимость доктрины "альтер эго" в РФ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Российский суд по заявлению МКООО "Газпром Интернэшнл Лимитед" подтвердил её самостоятельную правосубъектность, отдельную от головной компании ПАО "Газпром", а также от российского государства. Суд отметил, что российский закон не предусматривает саму доктрину "альтер эго" для целей определения пределов ответственности юридического лица по обязательствам учредителя. Также подтверждена исключительная компетентность российских судов принимать решения по подобным вопросам.

Но так как этот факт исходит из самой сути российского права, формально Арбитражный суд Калининградской области отказал "Газпром Интернэшнл Лимитед" в иске об установлении факта, имеющего юридическое значение. Полный текст решения изготовлен 30 января.

Заявитель просил суд признать, что Gazprom International обладает самостоятельной правосубъектностью, отдельной от своего учредителя (участника), ПАО "Газпром" и Российской Федерации, и исключает возможность ее отождествления (признания "альтер эго") с ее учредителем, ПАО "Газпром" или РФ.

Gazprom International владеет 50% акций голландской Wintershall Noordzee B.V. с активами в Северном море. В 2024 году доля выставлена на продажу и уже нашла претендента - Mazarine Energy B.V. Однако иностранные истцы пытались наложить на неё арест. Уже накопилась практика решений иностранных судов, исключающих возможность отождествления компании с государством. С целью усиления позиции в нидерландских судах Gazprom International обратилась за заключением в российский суд.

"Действующее российское законодательство устанавливает имущественную обособленность (самостоятельность) юридического лица (в частности общества с ограниченной ответственностью) от своих учредителей (участников) и публично-правовых образований - Российской Федерации, субъекта РФ и муниципального образования - и, в свою очередь, таких учредителей (участников), публично-правовых образований - от юридического лица. В рассматриваемом случае, факт установления как имущественной обособленности юридического лица от своих учредителей (ПАО "Газпром") и публично-правовых образований (Российской Федерации), так и наоборот, установлен действующим российским законодательством, и не нуждается в судебном подтверждении", - заключил суд.

Gazprom International также просил определить исключительную подсудность российских судов по вопросам несения ответственности хозяйствующим обществом РФ по обязательствам своего участника, материнского общества и Российской Федерации. В своем решении суд подтвердил этот принцип российского законодательства: "Не нуждаются в судебном подтверждении вопросы, связанные с пределами несения ответственности юридических лиц (в частности обществ с ограниченной ответственностью) по обязательствам учредителей (участников) и Российской Федерации. Данные вопросы регулируются законодательством Российской Федерации, как применимого личного закона юридического лица, и, соответственно, рассмотрение споров в судебном порядке по данному определению является исключительной компетенцией российских судов в порядке, установленном законодательством РФ".

Посягательства

В решении перечислены иностранные истцы, пытающиеся претендовать на активы Gazprom International.

По искам украинских субъектов - частного акционерного общества "Компания по управлению активами Славутич-Инвест" и фермерского хозяйства "СЮ "Жнива", требовавших принудительного исполнения решения украинских судов о взыскании убытков с Gazprom International Гаагский окружной суд в июне и июле 2025 года вынес решения о неподсудности судебного спора юрисдикции Нидерландов и о снятии арестов с ее активов в Нидерландах.

В июне районный суд Амстердама наложил обеспечительные аресты на акции Wintershall Noordzee, Gazprom International Projects B.V., Gazprom EP International Services B.V. в обеспечение планируемого иска на 660 млн евро ООО "Производственно-коммерческая фирма "Автодоркомплект". В январе 2026 Апелляционный суд Амстердама снял арест.

В июле акции Wintershall Noordzee были арестованы также по ходатайству украинского АО "ДТЭК Крымэнерго" (по иску к РФ на $208 млн).

В сентябре актив был арестован по иску бывших акционеров НК "ЮКОС" Yukos Universal Limited, Veteran Petroleum Limited, Hulley Enterprises Limited (по иску к РФ на $50 млрд).