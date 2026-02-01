Министры "восьмерки" и мониторингового комитета ОПЕК+ обсудят ситуацию на рынке

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Встречи министров восьми стран ОПЕК+, а также министров мониторингового комитета альянса (JMMC) состоятся в это воскресенье.

Обычно министры обсуждают ситуацию на нефтяном рынке, уровни исполнения соглашений по уровням добычи и компенсаций ранее недосокращенной добычи, а также могут принять решения об изменении квот.

По информации источников "Интерфакса", скорее всего, они не будут менять установленный план, то есть показатели добычи в марте снова будут определены на уровне квот, действовавших в декабре. В то же время, четкого решения еще нет.

По информации одного из делегатов, в 16:30 по Москве намечено провести встречу "восьмерки" ОПЕК+, затем состоится заседание JMMC.

Для ряда стран по-прежнему действуют компенсационные графики за превышение производства в предыдущие месяцы. Наиболее значительные компенсации, то есть дополнительное сокращение добычи к уровню квоты, должен осуществить Казахстан, у которого в декабре и январе добыча снижалась из-за внешних факторов - ограничений по экспорту через КТК, а также аварии на энергообъекте Тенгизского месторождения.

Страны, которые осуществляют компенсации, представляют свои графики в секретариат ОПЕК каждый месяц.

Восемь участников ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) вводили два пакета ограничений - в 2,2 млн б/с и 1,65 млн б/с. Последний изначально действовал до конца 2026 года, но в сентябре, после того, как ускоренно были возвращены на рынок ограничения в 2,2 млн б/с, "добровольцы" начали активно восстанавливать ограничения в 1,65 млн б/с: в октябре, ноябре и в декабре - на 137 тыс. б/с каждый месяц, после чего взяли паузу в наращивании на первый квартал 2026 года.

Ранее ОПЕК подчеркивала, что министры "восьмерки" намерены действовать гибко и в зависимости от ситуации на рынке готовы "частично или полностью" восстановить ограничения по добыче как в 1,65 млн б/с, так и уже полностью возвращенные на рынок 2,2 млн б/с.