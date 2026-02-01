Поиск

Министры "восьмерки" и мониторингового комитета ОПЕК+ обсудят ситуацию на рынке

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Встречи министров восьми стран ОПЕК+, а также министров мониторингового комитета альянса (JMMC) состоятся в это воскресенье.

Обычно министры обсуждают ситуацию на нефтяном рынке, уровни исполнения соглашений по уровням добычи и компенсаций ранее недосокращенной добычи, а также могут принять решения об изменении квот.

По информации источников "Интерфакса", скорее всего, они не будут менять установленный план, то есть показатели добычи в марте снова будут определены на уровне квот, действовавших в декабре. В то же время, четкого решения еще нет.

По информации одного из делегатов, в 16:30 по Москве намечено провести встречу "восьмерки" ОПЕК+, затем состоится заседание JMMC.

Для ряда стран по-прежнему действуют компенсационные графики за превышение производства в предыдущие месяцы. Наиболее значительные компенсации, то есть дополнительное сокращение добычи к уровню квоты, должен осуществить Казахстан, у которого в декабре и январе добыча снижалась из-за внешних факторов - ограничений по экспорту через КТК, а также аварии на энергообъекте Тенгизского месторождения.

Страны, которые осуществляют компенсации, представляют свои графики в секретариат ОПЕК каждый месяц.

Восемь участников ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) вводили два пакета ограничений - в 2,2 млн б/с и 1,65 млн б/с. Последний изначально действовал до конца 2026 года, но в сентябре, после того, как ускоренно были возвращены на рынок ограничения в 2,2 млн б/с, "добровольцы" начали активно восстанавливать ограничения в 1,65 млн б/с: в октябре, ноябре и в декабре - на 137 тыс. б/с каждый месяц, после чего взяли паузу в наращивании на первый квартал 2026 года.

Ранее ОПЕК подчеркивала, что министры "восьмерки" намерены действовать гибко и в зависимости от ситуации на рынке готовы "частично или полностью" восстановить ограничения по добыче как в 1,65 млн б/с, так и уже полностью возвращенные на рынок 2,2 млн б/с.

Саудовская Аравия ОПЕК Оман Алжир
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ повышается на 2,1%

 Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ повышается на 2,1%

Трамп получил информацию о готовности Ирана к переговорам

Что произошло за день: суббота, 31 января

24 дрона сбиты над Курской, Белгородской, Брянской и Липецкой областями

Энергоснабжение Североморска и Мурманска восстановлено

Переговоры Дмитриева с делегацией США планируются в восемь утра по американскому времени

"Роскосмос" сообщил о готовности космонавта Федяева к полету на МКС

Правительство РФ снимает запрет на экспорт бензина для нефтяников

Ростехнадзор не выявил недостатков, влияющих на эксплуатацию энергоблока №1 ЗАЭС

 Ростехнадзор не выявил недостатков, влияющих на эксплуатацию энергоблока №1 ЗАЭС

Военные РФ нанесли удары по транспортной инфраструктуре Украины, используемой для нужд ВСУ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8281 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });