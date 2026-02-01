Несколько поездов задерживаются в Мордовии из-за непогоды

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия стали причиной затруднения движения на железной дороге в Республике Мордовия, сообщается в телеграм-канале филиала РЖД - Куйбышевская железная дорога.

Так, на участке Кустаревка - Рузаевка Куйбышевской железной дороги в связи с неблагоприятными погодными условиями были задержаны поезда №132 Москва - Орск (на 3 часа 32 минуты), №14 Москва - Челябинск (на 1 час 25 минут), №94 Москва - Пенза (на 49 минут) и №348 Санкт-Петербург - Уфа (на 27 минут).

Отмечается, что железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения опоздания задержанных поездов.