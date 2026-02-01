Поиск

Несколько поездов задерживаются в Мордовии из-за непогоды

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия стали причиной затруднения движения на железной дороге в Республике Мордовия, сообщается в телеграм-канале филиала РЖД - Куйбышевская железная дорога.

Так, на участке Кустаревка - Рузаевка Куйбышевской железной дороги в связи с неблагоприятными погодными условиями были задержаны поезда №132 Москва - Орск (на 3 часа 32 минуты), №14 Москва - Челябинск (на 1 час 25 минут), №94 Москва - Пенза (на 49 минут) и №348 Санкт-Петербург - Уфа (на 27 минут).

Отмечается, что железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения опоздания задержанных поездов.

Мордовия РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил шестикилометровый столб пепла

 Камчатский вулкан Шивелуч выбросил шестикилометровый столб пепла

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ повышается на 2,1%

 Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ повышается на 2,1%

Патрульный самолет ВМС США провел длительный полет к югу-востоку от Ирана

Трамп получил информацию о готовности Ирана к переговорам

Что произошло за день: суббота, 31 января

24 дрона сбиты над Курской, Белгородской, Брянской и Липецкой областями

Энергоснабжение Североморска и Мурманска восстановлено

Переговоры Дмитриева с делегацией США планируются в восемь утра по американскому времени

"Роскосмос" сообщил о готовности космонавта Федяева к полету на МКС

Правительство РФ снимает запрет на экспорт бензина для нефтяников
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8281 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });