Путин на будущей неделе проведет совещания по отдельным отраслям экономики

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет совещания по отдельным отраслям экономики и вручит премии в области науки и инноваций, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1", ВГТРК).

Кроме того, глава государства откроет ряд новых объектов здравоохранения в регионах и обсудит вопросы единства народов России (2026 год объявлен годом единства народов РФ).

Также в графике президента - международные контакты, совещания с членами правительства и Совета безопасности, говорится в телеграм-канале программы "Вести".