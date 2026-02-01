Поиск

Начальные классы перевели на дистант из-за морозов в Воронеже

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Дистанционная форма обучения вводится для учеников начальных классов в Воронеже из-за аномальных морозов, сообщил мэр Сергей Петрин.

"Приняли решение в понедельник и вторник перевести с 1 по 4 классы школ Воронежа на дистанционный формат обучения. Если кто-то из родителей по разным причинам не сможет оставить ребенка дома, детей встретят учителя в своих классах, школах", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Работа детских садов будет организована в обычном режиме. Власти обратились к родителям с просьбой постараться по возможности не вести малышей по сильному морозу в сады.

Петрин отметил, что последующие решения по организации учебного процесса будут приниматься в зависимости от погодных условий.

Со своей стороны министерство образования Воронежской области рекомендовало школам учитывать температуру воздуха при организации учебного процесса: при -25°C и ниже - возможна отмена занятий для учащихся 1-4 классов, при -27°C и ниже - для учащихся 5-8 классов, при -29°C и ниже - для учащихся 9-11 классов

Окончательное решение принимается администрацией каждой школы с учетом реальных погодных условий.

При этом школы и детские сады продолжают работать. Детей, которые пришли в учреждения, обязаны принять.

По данным регионального ГУ МЧС, в Воронежской области объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных холодов. С 1 по 5 февраля в регионе прогнозируется среднесуточная температура воздуха на 19-23 градуса ниже климатической нормы, которая составит от -24 до -29 °C.

