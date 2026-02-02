Камчатский вулкан Шивелуч выбросил шестикилометровый столб пепла

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, в понедельник утром выбросил столб пепла на высоту до 6 км над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

"По сейсмическим данным высота пеплового выброса составила около 6 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Для Шивелуча установлен "оранжевый" код авиационной опасности. Активность вулкана угрожает местным авиаперевозкам.

Как сообщалось, 28 января текущего года Шивелуч выбросил несколько столбов пепла высотой до 8 км над уровнем моря.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Возраст Шивелуча оценивается в 60-70 тыс. лет.