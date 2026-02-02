Камчатский вулкан Шивелуч выбросил второй за день столб пепла

Код авиационной опасности повысили до наивысшего - "красного"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, в понедельник днем выбросил второй за день столб пепла, на этот раз на высоту 11 км, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

"Днем 2 февраля из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 11 км. Пепловый шлейф распространился в северо-северо-восточном направлении в сторону залива Озерного. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Шивелучу в понедельник повысили код авиационной опасности с "оранжевого" до наивысшего "красного".

Ранее сообщалось, что утром в понедельник Шивелуч выбросил пепел на высоту 6 км.

28 января текущего года Шивелуч выбросил несколько столбов пепла высотой до 8 км над уровнем моря.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Возраст Шивелуча оценивается в 60-70 тыс. лет.