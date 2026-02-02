Аэропорты Геленджика, Краснодара, Владикавказа, Грозного и Магаса работают штатно

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Геленджика, Краснодара (Пашковский), Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса, сообщили в Росавиации утром в понедельник.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в телеграм-канале агентства.

Ограничения в аэрогаванях Краснодара и Геленджика были введены в 17:19 мск 1 февраля и действовали в течение ночи.

Воздушные гавани Владикавказа и Магаса не принимали и не отправляли рейсы с 22:42 мск, Грозного - с 22:28 мск.