"Единая Россия" создала Совет по инновационному и технологическому развитию

Председателем назначен Дмитрий Баканов, секретарем – Илья Медведев

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - "Единая Россия" создала Совет по инновационному и технологическому развитию, сообщает в понедельник телеграм-канал партии.

Отмечается, что Совет будет отвечать за разработку и реализацию технологического блока народной программы партии, формировать научно-технологическую повестку и станет площадкой для диалога с экспертным сообществом, бизнесом и инноваторами.

Председателем Совета назначен гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов, секретарем – руководитель проектов партии Илья Медведев, исполнительным директором – руководитель фонда "Технологии будущего", финалист конкурса "Лидеры России. Политика" Илья Семин. В состав Совета вошли представители "Единой России", Росатома, ВШЭ, Сбербанка, ВЭБ.РФ, инновационного центра "Сколково", а также федеральных и региональных органов власти, институтов развития, ведущих российских компаний, научно-образовательного и экспертного сообществ, говорится в сообщении.