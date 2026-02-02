Поиск

ФСБ предотвратила подрыв в своем Крымском управлении

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Крыму местного жителя, который, будучи введен в заблуждение спецслужбами Украины, едва не совершил подрыв регионального управления спецслужбы.

"По замыслу украинской спецслужбы подрыв взрывного устройства привел бы к гибели не только сотрудников территориального органа безопасности, но и самого исполнителя, который не был осведомлен о готовящемся преступлении с его участием и использовался в качестве "смертника"", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, с жителем Крыма связался представитель сил специальных операций Вооруженных сил Украины, представился сотрудником ФСБ России и предложил поступить на службу.

"В качестве проверочного задания кандидату необходимо было занести в административное здание Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю портативную аудиоколонку с функцией записи, якобы для выявления "предателей" в спецслужбе", - сказали в ЦОС.

На КПП мужчину досмотрели и нашли у него закамуфлированное под аудиоколонку самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, состоящее из одного килограмма взрывчатого вещества иностранного производства, электродетонатора и поражающих элементов в виде шариков подшипников, срабатывающее при активации непосредственным исполнителем.

"Проведенными мероприятиями выявлено лицо, которое обманом вовлекло задержанного в противоправную деятельность и планировало террористический акт. Им оказался сотрудник отдельного центра специального назначения группы "Юг" ССО ВСУ старший лейтенант Кринов Иван Алексеевич", - отметили в ФСБ.

Кринов зарегистрирован в Краматорске и живет по известному ФСБ адресу в Одессе.

"В августе 2025 года посредством мошеннических схем он уже привлекал жительницу Волгоградской области в качестве "живой бомбы" для передачи сотрудникам ФСБ России в Симферополе православной иконы с закамуфлированным в ней взрывным устройством. Террористический акт предотвращен", - заявили в спецслужбе.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении Кринова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на террористический акт), ч. 4 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.

"Фигурант будет объявлен в международный розыск, задержан и привлечен к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством", - подчеркнули в ЦОС.

Краматорск Крым ФСБ
