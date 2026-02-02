Военные РФ сообщили о взятии под контроль села Придорожное в Запорожской области

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль село Придорожное в Запорожской области, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника" и освободили Придорожное, сказано в сообщении Минобороны.

В ходе боёв группировкой "Восток" за сутки нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Барвиновка, Воздвижевка, Бойково, Зарница Запорожской области и Коммунаровка Днепропетровской области.

"Противник потерял более 320 военнослужащих, 12 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и артиллерийское орудие. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сводке.