Астраханца заподозрили в хранении 1,7 тонны немаркированных живых раков

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В отношении жителя Астрахани возбудили уголовное дело о нелегальном приобретении и хранении более 1,7 тонн живых раков, сообщили в областном управлении СКР. Дело расследуется по п. "б" ч. 4 ст. 171.1 УК (приобретение, хранение, перевозка и сбыт товаров без маркировки в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый с 1 по 16 октября 2025 года приобрел у неустановленных лиц в Трусовском районе Астрахани более 1,7 тонны живых раков стоимостью более 1,9 миллиона рублей. Немаркированных раков он поместил в гараж для хранения и последующей нелегальной продажи.

