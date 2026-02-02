Поиск

Минобороны сообщило об улучшении позиций российской армии в зоне СВО

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Российские войска в течение суток улучшили позиции в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Степановка, Липовка, Никифоровка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, украинские силы потеряли здесь до 180 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и два склада материальных средств.

Как сообщили в Минобороны РФ, за сутки подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение.

Группировкой "Центр" нанесено поражение живой силе и технике 15 украинских бригад и штурмового полка в районах Белицкого, Гришино, Святогоровки, Красноярского в ДНР, Новопавловки и Новоподгородного в Днепропетровской области. Потери украинской армии на этих участках составили свыше 410 военнослужащих, боевая бронированная машина и пять автомобилей, сообщили в российском военном ведомстве.

Согласно его данным, группировка "Запад" в течение суток нанесла удары по живой силе и технике семи украинских бригад в районах Красного Лимана в ДНР, Кутьковки, Паламаревки, Петровки, Грушевки, Осадьковки и Новоплатоновки в Харьковской области. "Потери противника составили свыше 150 военнослужащих, боевая бронированная машина, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - сказано в сообщении министерства обороны.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Терны Сумской области и города Сумы", - заявили в Минобороны РФ.

По словам военных, на харьковском направлении группировкой нанесено поражение подразделениям четырех бригад и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Революционного, Зыбино и Нестерного.

"Противник потерял до 250 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены пять складов материальных средств", - сообщили в министерстве обороны.

Группировка "Днепр" за сутки нанесла поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районах Запасного, Веселянки в Запорожской области и Никольского в Херсонской области. "Уничтожены до 45 военнослужащих, шесть автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы", - сказали в военном ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
