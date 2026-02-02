"Почта России" запустила доставку посылок по номеру телефона получателя

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - АО "Почта России" запустило услугу отправки посылок по номеру телефона получателя, при которой не нужно указывать точный адрес доставки и полное имя получателя, говорится в сообщении компании.

"При оформлении онлайн достаточно ввести телефон адресата в международном формате. При отправке из почтового отделения нужно назвать его сотруднику "Почты", - заявили в компании.

Для получения посылки адресат должен дать согласие на подключение услуги доставки по номеру телефона, зарегистрировавшись на сайте или в мобильном приложении "Почты России". Если у пользователя уже есть простая электронная подпись, то подключение произойдет моментально. Также подпись можно оформить через портал Госуслуг.

Посылка, отправленная по номеру телефона, будет адресована до востребования. Трек-номер автоматически появится у получателя. Забрать посылку можно в том почтовом отделении, к которому привязан адрес, указанный в профиле адресата. Компания уточняет, что подключение и сама услуга бесплатна, клиент оплачивает только стандартные тарифы на доставку.