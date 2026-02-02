Поиск

Песков предпочел не уточнять сроки действия энергетического перемирия

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле воздержались от комментариев по поводу сроков действия энергетического перемирия между РФ и Украиной, напомнив, что ранее речь шла о первом февраля.

Вопрос о том, действует ли по-прежнему энергетическое перемирие или его срок истёк в минувшее воскресенье, был задан журналистами пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову в ходе общения с ним в понедельник.

"Мне нечего добавить к тому, что я вам сказал на прошлом конференц-колле, где речь шла именно о первом февраля", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Украина
