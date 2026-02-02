Лавров в Москве встретился с новым генеральным секретарем ОДКБ Масадыковым

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Москве проводит встречу с новым генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.

"Мы рассчитываем на то, что вы внесете значимый, позитивный вклад в дальнейшее укрепление нашего сотрудничества в Организации договора коллективной безопасности и в повышение эффективности всех союзнических действий, которые мы с вами сегодня, надеюсь, обсудим", - сказал Лавров в начале встречи.

Глава МИД РФ отметил, что "встреча имеет еще и прикладное значение" в связи с тем, что Россия в этом году является председателем в Совете коллективной безопасности ОДКБ.

"Мы готовы самым тесным образом взаимодействовать с вами и с сотрудниками вашего Секретариата, который тоже сейчас является предметом дискуссии, о реформах, о совершенствовании, как и весь наш союзнический формат", - добавил Лавров.

Масадыков назначен на должность генсека Организации на трехлетний срок решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 27 ноября 2025 года. До этого занимал пост заместителя генерального секретаря Организации, а также исполнял функции спецпредставителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества.